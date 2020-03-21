21.03.2020 - 00:05 |
Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
Salgının yayılmasını önlemek ve halkın yoğun olarak bulunduğu kamusal alanları daha sağlıklı bir hale getirmek için ilaçlama ve temizlik çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, ilçede gıda ve temizlik malzemesi satan yerlerde de eş zamanlı olarak fiyat kontrolleri gerçekleştirdi.
Denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar, cezai işlem uygulanması için İzmir Ticaret İl Müdürlüğü’ne rapor ediliyor.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.