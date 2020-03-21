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    HaberlerEge Haberleri Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
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    21.03.2020 - 00:05 |

    Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

    Salgının yayılmasını önlemek ve halkın yoğun olarak bulunduğu kamusal alanları daha sağlıklı bir hale getirmek için ilaçlama ve temizlik çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, ilçede gıda ve temizlik malzemesi satan yerlerde de eş zamanlı olarak fiyat kontrolleri gerçekleştirdi.

    Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

    Denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar, cezai işlem uygulanması için İzmir Ticaret İl Müdürlüğü’ne rapor ediliyor.

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