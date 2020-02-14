14.02.2020 - 00:03 |
Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi
Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan gıda yüksek mühendisiyle unlu mamuller üreten imalathaneler ve gıda satışı yapan yerlerde denetim yaptı.
Her ay belirli periyotlarda gerçekleşen denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırı işlem yapan işyerlerine uyarılarda bulundu. Başkan Serdar Sandal, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için çalıştıklarını belirtti.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.