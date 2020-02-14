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    HaberlerEge Haberleri Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi
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    14.02.2020 - 00:03 |

    Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi

    Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan gıda yüksek mühendisiyle unlu mamuller üreten imalathaneler ve gıda satışı yapan yerlerde denetim yaptı.

    Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi

    Her ay belirli periyotlarda gerçekleşen denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırı işlem yapan işyerlerine uyarılarda bulundu. Başkan Serdar Sandal, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için çalıştıklarını belirtti.

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