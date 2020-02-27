27.02.2020 - 00:01 |
Zabıta ekiplerinden tabure, duba uyarısı
Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, bazı işyeri sahiplerinin tabure ve duba gibi malzemelerle kendilerine park yeri ayırması nedeniyle bir çalışma başlattı.
Hatipirimi, Çıldır ve Sarıana mahallelerinde kontrol yapan ekipler, yaklaşık 20 işyerini bu konuda uyardı. Tabela, duba, saksı, tabure gibi araç parkını engelleyen malzemeler kaldırtıldı.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.