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    HaberlerEge Haberleri Zabıta ekiplerinden tabure, duba uyarısı
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    27.02.2020 - 00:01 |

    Zabıta ekiplerinden tabure, duba uyarısı

    Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, bazı işyeri sahiplerinin tabure ve duba gibi malzemelerle kendilerine park yeri ayırması nedeniyle bir çalışma başlattı.

    Zabıta ekiplerinden tabure, duba uyarısı

    Hatipirimi, Çıldır ve Sarıana mahallelerinde kontrol yapan ekipler, yaklaşık 20 işyerini bu konuda uyardı. Tabela, duba, saksı, tabure gibi araç parkını engelleyen malzemeler kaldırtıldı.

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