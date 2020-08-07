Zabıta personeline baklavalı kutlama

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 1826 yılında temelleri atılan, her yıl 1-8 Ağustos günleri arasında kutlanan ‘Zabıta Haftası’nın 194. kuruluş yıldönümü nedeniyle Zabıta Müdürü Ahmet Özer ve personeli makamında ağırladı. Çalışanların Zabıta Haftası’nı kutlayan Bilgin, baklava ikram etti. Başkan Bilgin, “Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan, halkın huzur ve sağlığı için fedakarca çalışan zabıta teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.