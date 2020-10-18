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    HaberlerEge Haberleri Zabıta yakaladı
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    18.10.2020 - 00:02 |

    Zabıta yakaladı

    Bodrum’da, duyarlı bir vatandaşın belediye Whatsapp ihbar hattına gönderdiği görüntüler, belediye zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

    Zabıta yakaladı

    Yalıkavak Mahallesi 6221 sokak üzerindeki çöp konteynerlerinin yanına yaklaşan siyah bir minibüsten inen kişinin, 8 çuval inşaat atığını bıraktığı görüldü. Şahsa ulaşan zabıta ekipleri, vatandaşa çuvalları geri toplattı. Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uyguladı.

    Bodrum halkı, çevreyi kasten kirleten kişileri gördüklerinde 4440048 numaralı Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunabilir.

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