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    HaberlerEge Haberleri Zabıtadan İngilizce maske mesafe anonsu
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    14.08.2020 - 00:00 |

    Zabıtadan İngilizce maske mesafe anonsu

    Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, turist yoğunluğunun artması üzerine, maske ve mesafe uyarısını İngilizce olarak da yapmaya başladı.

    Zabıtadan İngilizce maske mesafe anonsu

    Zabıta personeli, megafon aracılığıyla vatandaşlara Türkçe ve İngilizce olarak “Sevgili vatandaşlarımız, değerli misafirlerimiz; koronavirüs ile mücadelede kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bu dönemde lütfen maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım” uyarısını yapıyor. Belediye Başkanı Mehmet Oktay,

    ‘Rusça da yapacağız’

    Yüksek sezon nedeniyle özellikle plajlarda ve sahil yürüyüş yolunda yoğunluğun arttığına işaret eden yetkililer “Sadece Marmarisliler için değil, plajlara gelen yabancı misafirlerimiz için de anonslar yapıyoruz. Virüse karşı tatilcileri uyarıyoruz. İlk olarak İngiltere’den misafirlerimiz gelmeye başladığı için İngilizce yaptık. Şimdi Rus turist sayısında artış yaşanıyor. Bu nedenle anonsu Rus misafirlerimiz için de Rusça yapacağız” şeklinde konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.
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