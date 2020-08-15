15.08.2020 - 00:03 |
Zabıtalıktan gelen belediye başkanı
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Zabıta Haftası öncesinde personelle yemekte bir araya geldi.
Zabıtalıktan geldiğini belirten Akın, “Turgutlu Belediyesi’nde göreve ilk başladığımda zabıtaydım. Zabıta, bir belediyenin en önemli birimlerindendir. Belediyenin, kamu düzenini sağlayan kolluk kuvvetidir. Ne kadar zor bir görev olduğunu iyi biliyorum” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.