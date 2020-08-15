Zabıtalıktan gelen belediye başkanı

Zabıtalıktan geldiğini belirten Akın, “Turgutlu Belediyesi’nde göreve ilk başladığımda zabıtaydım. Zabıta, bir belediyenin en önemli birimlerindendir. Belediyenin, kamu düzenini sağlayan kolluk kuvvetidir. Ne kadar zor bir görev olduğunu iyi biliyorum” dedi.