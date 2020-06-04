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    HaberlerEge Haberleri Zabıtaya yeni kan...
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    04.06.2020 - 00:01 |

    Zabıtaya yeni kan...

    Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, KPSS puanıyla belirlenen 41 aday memurla kadrosunu güçlendirdi.

    Zabıtaya yeni kan...

    Memur adayları, bir haziranda görevlerine başladı. Başkan Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediyesi ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda yeni atanan zabıtalarla bir araya geldi.

    ‘Güleryüzlü olun’

    Bir yıl süreyle aday memur statüsünde çalışacak yeni zabıtalara önemli görevler düştüğünü vurgulayan Başkan Selvitopu, “500 bin insanımızın yaşadığı Karabağlar’da, imardan temizliğe, yol ve park bakımlarından veterinerliğe kadar, çok farklı alanlarda topluma hizmet etmek için çalışıyoruz. İzmir’in nüfus açısından ikinci büyük ilçesinde, ayrım gözetmeksizin herkese adil, eşit hizmeti sunma amacındayız” dedi. Kamu görevini yerine getirirken eşitlikçi, adaletli, hukuka uygun ve disiplinli davranmanın yanı sıra güleryüzlü olunması gerektiğini de vurgulayan Selvitopu, “Tüm hizmetlerimizi yaparken temel bakışımız halka hizmet. İnsanları anlayarak, dinleyerek sorunlarına çözüm üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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