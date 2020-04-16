Zafer Mahallesi’ne TOKİ konutları

274 adet konutun ihalesinin 27 Nisan’da yapılacağını belirten Koştu, “Halkımıza vermiş olduğumuz seçim sözlerinden birisinin daha yaşama geçmesinin sevincini yaşıyoruz. Girişimlerimiz sonucu ilçemizde de konut yapılması yönünde karar alındı. Hemşerilerimizin bu konutları sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz. İlçemiz Zafer Mahallesi’nde hem de kentimizin en gözde yerleri arasında bulunan Berksoy Otel’in kuzeyinde 274 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 27 Nisan günü saat 15.00’te yapılacak. Hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.