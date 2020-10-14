Zam değil aksesuvar fiyatı

Salgınla birlikte artan talep ve son dönemde yapılan zamlarla fiyatları katlanan sıfır otomobiller, aksesuar paketlerinin pahalılığıyla da el yakıyor. Vatandaşın kişisel tercihlerine kalmış bir konunun emrivaki yapıldığını öne süren İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, “Sıfır araçlar ülkeye boş geliyor fakat acenteler aksesuarlı olarak satıyor. Aksesuarı istemeyene ise araç satışı yapılmıyor çünkü sırada bekleyen çok. Gelen zamların üçte biri kadar aksesuara para ödeniyor. Vatandaş bu artışları ÖTV zammına bağlıyor ancak işin aslı öyle değil. 300 bin liralık araç 460 bin liraya geliyor. 160 bin lira vergi sanılıyor. Oysa 50 bin lirası aksesuar ücreti” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı’nın bu konuda çözüm üretmesi gerektiğini belirten Heppekcan, “Denetim yapılması ve çözüme kavuşturulması şart. Salgını fırsata çevirdiler” dedi.