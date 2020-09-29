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    HaberlerEge Haberleri Zamanda yolculuğa çıkarıyor
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    29.09.2020 - 00:02 |

    Zamanda yolculuğa çıkarıyor

    Sardes Antik Kenti, Kula Volkanları, Kula Peri Bacaları, Kurşunlu Kaplıcaları, Bintepeler ve Adala Kanyonu gibi tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, salgın sürecinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

    Zamanda yolculuğa çıkarıyor

    Geçen yıl 200 bine yakın kişinin ziyaret ettiği jeopark, salgın nedeniyle en sakin sezonunu yaşadı. Yılık ilk sekiz ayında 40 bin kişiyi ağırladı. UNESCO tarafından da tescillenen, açık hava müzesinin andıran 2 bin 320 kilometrekarelik saha, Lidya Krallığı’nın izlerini taşıyor. l AA

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