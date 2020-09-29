Zamanda yolculuğa çıkarıyor

Geçen yıl 200 bine yakın kişinin ziyaret ettiği jeopark, salgın nedeniyle en sakin sezonunu yaşadı. Yılık ilk sekiz ayında 40 bin kişiyi ağırladı. UNESCO tarafından da tescillenen, açık hava müzesinin andıran 2 bin 320 kilometrekarelik saha, Lidya Krallığı’nın izlerini taşıyor. l AA