Zehiri bırak hayatı değil

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ne dikkat çekmek için bir tarafı kurumuş yaprak ve boş sigara paketleri, diğer tarafı ise yeşil bitkilerden oluşan dev akciğer figürü hazırladı. Özel tasarım, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda ‘Sigarayı bırak, hayatı bırakma’ yazısıyla yer aldı. Sigara içen kişinin akciğeri kurumuş yapraklara, sağlıklının da yeşil bitkilere benzetildi

Vatandaşlarla birlikte dev akciğer maketini inceleyen Başkan Osman Zolan, “Sigaranın zararlarını herkes biliyor. Bir kişinin dahi sigarayı bırakması çok önemli. Akciğerimizi gözümüzle göremediğimiz için onun çok sağlıklı olduğunu düşünürüz. Oysa sigara içenler, akciğerlerinin simsiyah olduğunu, gerçek renginin kaybedildiğini görseler bir dakika bile düşünmeden bırakır” dedi. Sigarayı hayatından 14 yıl önce çıkarttığını belirten Zolan, “İyi ki bırakmışım; yedek bir vücudumuz, akciğerimiz, kalbimiz, böbreğimiz yok. Çocuklarıyla, eşiyle, dostlarıyla daha çok zaman geçirmek isteyenler bırakmalı” diye konuştu.