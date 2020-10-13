Zeytin rekor kırdı

Pandemi döneminde sofralık zeytine talebin artması ihracatta rekor geldi. Türkiye, 2019/20 sezonunu 145.7 milyon dolarlık zeytin ihraç ederek geride bıraktı. 2020-21 sezonunda 200 milyon dolar hedefi koyduklarını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Tek sorun hammadde fiyatlarının yüksek olması. Zeytinde bulunan bitkisel skualen maddesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilim insanlarının çalışmalarında ortaya konuluyor. Önümüzdeki süreçte sofralık zeytine olan talepte artış bekliyoruz. Türkiye’nin 2002 sonrasında diktiği ağaçlarla 177 milyona ulaşan ağaç varlığı zeytin ve zeytinyağı rekoltemizi önümüzdeki yıllarda arttıracak ve ihracatta 1.5 milyar dolar hedefine orta vadede ulaşacağız” dedi.