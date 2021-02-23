Zeytinlerimiz halkın sofrasına ulaşıyor

Geçen yıl zeytin hasat döneminde elde edilen beş ton zeytinyağının S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi aracılığıyla satışını gerçekleştiren Ayvalık Belediyesi, mülkiyetindeki zeytinliklerin gübreleme, budama ve sürülmesi gibi bakım çalışmalarına devam ediyor. Gelecek hasat döneminde üretimi iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Göreve gelmeden Ayvalık halkının parası Ayvalık Belediyesi kasasına girecek sözünü vermiştik. Bunun meyvelerini almaya başladık. Kendimize ait zeytinliklerden, kendi emeğimizle doğal zeytinyağı üretiyor, halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.