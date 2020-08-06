BİST1.0920.43EURO8.420.62USD7.04-0.03ALTIN462.443.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Zeytinpark’a bekliyoruz
    ABONE OL
    06.08.2020 - 00:05 |

    Zeytinpark’a bekliyoruz

    Zeytinpark’a bekliyoruz

    Muğla’nın başta coğrafi işaretli ürünleri olmak üzere geleneksel ve yöresel ürünlerinin satışa sunulacağı Zeytinpark açıldı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) bir kuruluşu olan MUTSO Akademia Ltd. Şirketi tarafından Muğla- Aydın- Yatağan kavşağında yaptırılan ve bahçesini yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının süslediği, Muğla evi görünümündeki satış yerinde, coğrafi işareti Milas Sanayi ve Ticaret Orası (MİTSO) tarafından alınan Milas zeytinyağı ve yağlı zeytini ile Milas’ın yöresel ürünü Sakarkaya kırmızı balı da bulunuyor.

    Zeytinpark’ın Kurban Bayramı’nın ilk günü satışlara başladığını belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Zamanla Milas’ın diğer coğrafi işaretli ürünleri olan Milas tepsi böreği ve Milas el halısı da satışa sunulacak” dedi.

    MİTSO üyelerine e-belge duyurusu

    Mİlas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), Sanayi Sicil Belge sistemindeki güncellenmeyle elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiğini duyurdu. İl müdürlüklerine elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, gibi tüm işlemlerini e-devlet üzerinden yapılabilecek. Sistemden Sanayi Sicil Belgelerini pdf formatında çıktı alınabilecek.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber