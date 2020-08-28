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    HaberlerEge Haberleri Zeytinyağına coğrafi işaret...
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    28.08.2020 - 00:03 |

    Zeytinyağına coğrafi işaret...

    Zeytinyağına coğrafi işaret...

    Balıkesir’in Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde, kendine has yüksek kalitede tadım ve kimyasal özellikleri akademik çalışmalarla kanıtlanmış olan zeytinyağı, Burhaniye Zeytinyağı adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, bölgenin coğrafi konumu, toprak yapısı, iklimi ve bitki örtüsünün zeytinyağının yüksek kalite karakteristiğini oluşturduğunu söyledi. Aysel, “Coğrafi işaret alınması, ürünümüzün ihracatında da üreticilerimize rekabet avantajı sağlayacak” dedi. - SEFER TALAY DHA

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