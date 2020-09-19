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    HaberlerEge Haberleri Zeytinyağına KDV indirimi ne zaman?
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    19.09.2020 - 00:03 |

    Zeytinyağına KDV indirimi ne zaman?

    Zeytinyağına KDV indirimi ne zaman?

    Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, 400 bin üreticinin, zeytinyağı perakende KDV’sinin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini istediğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatına göre zeytinyağının diğer bitkisel yağlardan farklı statüde olduğunu ifade eden Ahlat, “İthal edilen bitkisel çiçek yağıyla zeytinyağının aynı KDV oranında satılması ve Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ücretinin, zeytinyağı ile hiç ilgisi yokken alınmaya başlanması sektörün belini büktü” dedi.

    “GEKAP, tereyağından bile alınmıyorken çevreye zararı olmayan zeytinyağından asla alınmamalı” diyen Alhat, “Düzenleme yapamayanlar bir sürü ciddi cezalar ile karşılaşacak. Fabrikalar bu maliyeti üreticiye yansıtacak. Biz ambalaj atığında uygulanan GEKAP’a değil zeytinyağının kendisine uygulanacak GEKAP’a itiraz ediyoruz” diye konuştu.

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