Zirve sizi bekliyor!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta üstüste yaşadığı puan kayıplarıyla zirveyi Samsunspor’a kaptıran Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon’la da berabere kaldı. Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yollarını ayıran siyah beyazlıları değerlendiren yazarlarımız, “Bu takım acilen toparlanarak eski güçlü günlerine dönmeli. Bunu başaracaklar. Yeter ki inansınlar” dedi.





Bülent Buda: Zor bir dış saha maçıydı. Puansız dönmemek önemliydi. Öyle de oldu. Görünen o ki Samsunspor’la soluk soluğa bir yarış olacak. Bence bunun da kesinlikle bilincindeler. Haftaya kolay gibi görünen bir rakip geliyor. Hafife almayacaklardır bu kesin. Futbolcuların bu aşamada duygularını kestirebiliyorum. Onlar profesyonel ve deneyimli. Bu takım bir üst lige bir biçimde çıkacak güçte. Her maça zihinsel ve de fiziksel olarak hazır olmak çok önemli. Deneyimli futbolcular onlar. Bunun değerini kuşkusuz biliyorlar.



Fatih Tanfer: Benim gibi herkes, Manisa FK için Hekimoğlu Trabzon maçının zor olacağını biliyordu. Korkulan oldu, deplasmanda berabere kalıp Samsunspor’un 2 puan gerisine düştü. 15. haftada Kırklareli maçıyla birlikte kaybedilen puan sayısı 11 oldu. Şampiyonluğa oynayan ve birinci yarıda 6 puan önde olan bir takım adına hiç de iyi sonuçlar değil. “Bu takıma artık sihirli bir el değmeli” dedim ve yazımı vermiştim. Daha sonra İsmail Hoca’yla yolların ayrıldığını duydum. Yönetimler hedeflerden sapıldığı takdirde gerekli müdahalelerin yapılmasının şart olduğunu düşünür. Umarım bu kan değişikliği sonrası istenilen sonuç alınır.

Mehmet Demirtaş: Haftalardır bu tablonun oluşmasından çekiniyorduk. Manisa FK, büyük avantaja sahip olmasına rağmen istikrarı yakalayamamanın sancısını yaşıyor. İsmail Ertekin’in takımdan ayrılması ayrı bir soru işareti. Umarım yaşanan bu kayıplar İsmail Hoca’nın yerine gelecek isim ile son bulur. Manisa FK elindeki imkanları iyi bir şekilde değerlendirdiği takdirde sezon sonu istediği sonucu elde edebilir. Bu haftayı puanla geçmesi de önemliydi. Önümüzdeki süreçte yakalanacak hava ile tecrübeli isimler bu yükün altından kalkacaklardır.









Uşak’tan umut kesilmez!



Bülent Buda: Epeydir, yalpalıyorlar bayağı da savruldular. Ligin ortalarında da aşağıya indiler. Kendi alanında olsa da en azından puansız çıkmadı. Ne de olsa güçlü bir takımla oynadılar. Haftaya liderle oynuyorlar. Zorlu, yorucu bir maç olacak. Samimi olarak vurgulamak isterim ki bu maçta gösterecekleri direnç skorun belirleyicisi olacaktır.



Fatih Tanfer: Uşakspor, evinde oynadığı Sakaryaspor karşısında 48. dakikada mağlup duruma düştü ve 75’te Berat’ın golüyle beraberliği yakaladı. Geçen hafta Uşaklı bir sporseverin güzel bir mesajı vardı, “Unutulmasın Uşak halkı için futbol önemli bir yaşam stili”. Ben de aynen katılıyorum. Güçlü ve gurur veren bir Uşakspor onların da hakkıdır.









Mehmet Demirtaş: Uşakspor, önemli bir maçta puan çıkarmayı başardı. Bu sezon gitgeller yaşadılar. Şu an düşme potasının üzerinde gidip geliyorlar. Taraftar şampiyonluğa oynayan bir ekip izlemeyi her zaman arzu eder. Onların hak ettiği takımı izletmek gerek. Sıkışık puan tablosunda seri yakalayarak üst sıralar zorlanabilir.



Siyah inciler ayağa kalktı



Bülent Buda: Maçın skoruna bakınca zorlanma var gibi görünüyor. Neyse bu sorunlu aşamada üç puan çok önemliydi. Bir biçimde kazandılar. Bu galibiyetin ardından çıkacakları deplasman maçında rakibi ciddiye alıp önemserlerse, istekli olurlarsa 3 puan daha kazanıp kendilerine gelip güçlü bir biçimde lige asılırlar.



Fatih Tanfer: Nazilli Belediyespor, evinde oynadığı 1954 Kelkit Belediyespor karşısında maçın 65. dakikasında Zafer’in atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 kazanıp puanını 33’e çıkardı. Liderin 11 puan arkasında. Elbette istenilmeyen sonuçlar sonrası artık Play Off yarışında da rahat değil. Çünkü 7 takım Play Off yarışı yapıyor. Bu hafta rakip, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Yozgatspor.









Mehmet Demirtaş: Nazilli nihayet şeytanın bacağını kırarak galip gelmeyi başardı. Taraftarlar aldıkları bu galibiyet sonrası ‘Ayağa Kalkacağız’ başlığı altında toplanmaya başladılar. Ben de bu galibiyetin kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Taraftarla birlikte hep birlikte yeniden mücadele zamanı. Bu takım, yüreğiyle, el ele kol kola şampiyonluğu hak eden bir takım.



Sessiz Kasaba



Bülent Buda: Dördüncü sıradaki rakiple, dış sahada oynarken son hafta sonuçlarına da bakınca kuşkulu oluyorsunuz. Son haftalardaki yalpalamaları da akla getirince bu eşitlik skoru iyidir diyoruz. Haftaya liderle kendi evlerinde oynayacaklar. Puan farkı bayağı açıldı. Bence yine de üç sonuçlu bir maç olacak.



Fatih Tanfer: Turgutluspor, deplasmanda Esenler Erokspor karşısında Onur Garip’in golüyle öne geçti. Ancak 3 puanı son dakikada yediği golle bıraktı. Şampiyonluk olmazsa bile nasıl olsa Play Off garanti düşüncesi ve onun getirdiği rahatlık umarım yoktur. Çünkü Play Off yarışındaki takım sayısı arttı. Bu hafta Turgutlu’da rakip lider Kocaelispor. Heyecanın ve futbolun üst düzey olacağı bir maç bekliyorum. Turgutluspor, taraftarına moral vererek geleceğe umutla bakmak istiyorsa bu maçı kazanmalıdır.



Mehmet Demirtaş: Kasaba, maça istediği gibi başladı. İlk yarıyı önde kapattı. Galip gelmesini beklerken son anlarda kalesinde golü gördü. Lider Kocaeli ile aradaki fark açılıyor. Evinde ağırlayacakları lideri devirerek farkı eritmeleri şart. Güçlü bir ekipe sahipler. Sezon sonuna kadar yüksek tempoyu kaldırabilecek enerjileri var.





Fırtına’lar koparsa kopsun



Bülent Buda: Net bir skor daha. Hem de dış saha. Dimdik, yalpalamadan, istikrarlı, kararlı bir biçimde yarışıyorlar. Aman nazar değmesin. Haftaya sıkı bir maç oynayacaklar. Gerçek bir güç sınaması. Şimdiden rakiplerinin korkulu rüyası olma aşamasına geçiş yaptılar. Bu nedenle rakiplerinin de direnç kat sayısı yükselecek. Her şey futbolculara bağlı. İdmanlarda sıkı çalışma, düzenli bir özel yaşamla bu işi sonunda tatlıya bağlayacaklar gibi görünüyor. Hadi bakalım.



Fatih Tanfer: Buca’nın yetenekli ve güçlü kadrosunu bildiğim için, Play Off yarışının 7 puan gerisindeyken bile takıma ve başarıya olan inancım tamdı. İkinci yarıda oynanan 3 maç, alınan 9 puan sonrası 32 puanla Play Off yarışının içerisine girdiler. Deplasmanda Şile Yıldızspor’u 9 dakikada Enes ve Osman’la 2 gol atarak yendi. Her geçen gün çok daha doğru, etkili oynayan, daha çok topa sahip olan, en önemlisi de inancı artan Ci Group Buca, tüm sevenlerine umut veriyor. Aynı başarıyı bu hafta evinde oynayacağı Anagold 24 Erzincan maçında da göstermelidir.



Mehmet Demirtaş: Ci Group Buca, ligin ikinci yarısında çok farklı bir performans ortaya koyuyor. Sezon başında istediğimiz oyun ve skorlar bu yarıda kendisini göstermeye başladı. Tüm Buca sevdalıları bu takımı görmek için epeyce beklediler. Kaliteli, hırslı bir ekip oldular. Play Off yarışının içerisine kendilerini atmayı başardılar. Liderle de arayı kapatıyorlar. Yeni transferlerin çok hızlı adapte olmaları sarı lacivertli kurmayların elini güçlendirdi. Zaferlerin devam etmesini dileyerek Ci Group Buca’yı tebrik ediyorum. Ayağınıza sağlık. Artık bu haftadan itibaren sarı lacivertlilerin itici gücü taraftarlarına büyük iş düşüyor. Sevdalılar kenetlenmeli ve bu aslan yüreklerin arkasında dim dik durmalılar.