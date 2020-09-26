Zirveyi sevdiler

Buca’nın bilim üssü Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, uluslararası arenada yeni bir başarıya daha imza attı. Gençler, Hong Kong, Tunus ve Zimbabwe’de aldığı derecelerin ardından Malezya merkezli SEGI College University ve Endonezya’dan Indonesian Young Scientist Association’ın ortak olarak hazırladığı WICE proje yarışmasında, 12 ülkeden 112 projeyi geride bırakarak Buca’nın adını bir kez daha dünyaya duyurdu.

Öğrencilerden Sinemis Nur Boz ve Bilal Esmer’in, “İnsana ve çevreye zarar vermeyen biyolojik gıda ambalajı” projesi, altın madalyanın yanı sıra Malaysia Innovation, MIICA tarafından özel ödüle layık görüldü. Asil Söylev ve Sude Kahraman’ın, “Ağır metal atıklardan oluşan zararları belirleyecek sensör” projesi ile Bilge Toprak Karakaya’nın, “İnsanlarda üridin eksikliğini tespit eden biyosensör” projeleri altın madalya kazandı.