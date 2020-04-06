Zor gün dostları

Konak’tan 40 bin maske

Konak Belediyesi’nin 1. Kadriye Semt Merkezi maske üretim atölyesine döndü. Merkezi ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, maskelerin sahada çalışan belediye personeline ve sağlık çalışanlarına dağıtılacağını açıkladı. Koronavirüse karşı ilçede sıkı önlemler alan Konak Belediyesi, salgından korunmak için en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başını çeken maskelerin üretimi için de harekete geçti. Belediyeye bağlı 1. Kadriye Semt Merkezi’nde, Konak Kaymakamlığı işbirliğiyle maske üretimi başlatıldı.

‘Omuz omuza’

Atölyeyi ziyaret eden atölyesine dönen 1. Kadriye Semt Merkezi’ni ziyaret etti, maske üreten öğretmen ve gönüllülere teşekkür etti, “Bu günleri omuz omuza atlatacağız” dedi.

Karaburun’dan sağlık çalışanlarına önlük

Karaburun Belediyesi makrome kursunda üretilen maske ve asetatlı maskeler talepleri karşılamakta zorlanıyor. İlçenin kadınları sağlıkçı önlüğü üretimine de başladı. Tek kullanımlık sağlıkçı önlükleri ilgi görüyor.

Maskeler kapışıldı

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, nüfusunun üçte birinden fazlası 65 yaşın üzerinde olan ilçede ‘Karaburun Evde Kal’ sloganıyla yaptıkları çağrıya büyük oranda uyulduğunu belirterek vatandaşlara teşekkür etti. Kösedere ve Eğlenhoca köylerinde açılan makrome kurslarındaki faaliyetlerin geçici süre durmasının ardından, iki kurstaki makineleri Eğlenhoca’daki kurs binasında birleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, “Kursiyer kadınlarımız ‘Başkanım bu mücadelede biz de emeğimizle yer almak istiyoruz’ diyerek, hiçbir zorlamamız olmadan işe koyuldular. İlk aşamada ürettiğimiz maske ve asetatlı maskeler adeta kapışıldı” dedi.

İlk siperlikleri teslim ettiler

Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kovid-19’la mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak için bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazları ile ürettiği koruyucu yüz siperlerini teslim etmeye başladı. Son olarak, 50 adet siperlik Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi yetkililerine teslim edildi. YÜTAM Müdürü ve Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli, onlarca yüz siperinin çeşitli hastanelerdeki sağlık çalışanlarına ulaştırıldığını söyledi.

‘Biz birlikte güzeliz’

İzmir’de, market sahibi Arif Durhan (38), sosyal medyadan ‘biz birlikte güzeliz’ notuyla duyuru yapıp, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 30 gün boyunca ücretsiz ekmek vermeye başladı. Torbalı ilçesi Metropolis Bulvarı 5120 Sokak üzerindeki market işletmecisi, evli ve 4 çocuk babası Durhan, örnek bir çalışmaya imza attı.

Günde dört ekmek

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 gün boyunca ücretsiz ekmek vereceğini duyuran Durhan, bu çalışmayı da sosyal medyadan ‘Biz birlikte güzeliz. Koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 30 gün boyunca ekmek ücretsiz verilecektir’ notuyla bildirdi. Hayata geçirdiği uygulamanın takdir gördüğünü belirten Arif Durhan, “1 ay boyunca sürecek. İhtiyaç sahibi tüm ailelere günde 4 ekmek vereceğiz” dedi.

Üç arkadaşa alkış!

Aydın’da yaşayan Yavuz Pullukçu (30), Yasin Kaya (34) ve Serdar Çelik (35), gönüllülük esasıyla çalışarak, ellerindeki 3D yazıcılarla maske üretip, ihtiyacı olan sağlık görevlilerine ücretsiz olarak gönderiyor. Söke ilçesinde, belgesel yönetmeni Yavuz Pullukçu ve Yasin Kaya ile pastane işletmecisi arkadaşları Serdar Çelik, kendilerine ait 3D yazıcılarla maske üretmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle sağlıkçılarda maske sıkıntısının olduğunu gören 3 arkadaş, 24 saat çalışıp günde 15 adet ürettikleri maskeleri sosyal medya üzerinden ücretsiz yolluyor. Maskeler ise insanların yüz şekline göre önce bilgisayarda çizim yapılarak, ardından yazıcılara komut verilerek üretiliyor. BURHAN CEYHAN DHA

Gaziemir’den 100 aileye gıda yardımı

Gaziemirli kadınlar, Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği (GGKD) çatısı altında örgütlenerek dezavantajlı ailelere yardıma koşacak. Derneğin açılış çalışmalarını hızlandıran kadınlar, toplumsal dayanışma adına ilk etapta 100 aileye gıda yardımı yaparak yola çıkıyor. Kurucuların arasında yer alan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın eşi Deniz Arda; amaçlarını, Gaziemir’in hızla yükselen ve gelişen vizyonuna katkıda bulunabilmek olarak açıklıyor. Koronavirüs salgınının ardından iş alanlarının azaldığını, birçok ailenin zor günler geçirdiğini belirten Deniz Arda, “Salgın nedeniyle derneğin genel kurulunu ertelemek zorunda kaldık. Buna karşın bu zor günlerde vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına faaliyetlerimize başladık” dedi. İlk bağış Arda ailesi yaptı.