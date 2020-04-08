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    08.04.2020 - 00:05 |

    Zor günler için 25 bin lira kredi

    Zor günler için 25 bin lira kredi

    Geçen yıl 24 milyon lira destek sağlayan Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, evrak istemeden, 36 ay vadeli, üç ayda bir ödemeli kredi imkanı sunuyor.

    Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay, koronavirüs ile mücadele sürecinde, ilçe esnafına ekonomik olarak destek olduklarını söyledi.

    Hiçbir evrak istemeden 25 bin liraya kadar 36 ay vadeli, üç ayda bir ödemeli kredi imkanı sağladıkları belirten Altay, “Geçen yıl yüzde 6’larda olan faiz oranlarını yıllık yüzde 4.5’e kadar indirdik. Ayrıca, daha önce kredi kullanmış esnaf ve sanatkarların nisan, mayıs ve haziran anapara ile faiz ödemeleri de üç ay süreyle, faizsiz olarak ötelendi” dedi.

    200 bin liraya kadar

    Aliağa esnafına 2019 yılında 24 milyon liralık kredi kullandırdıklarını ve esnaf üzerinde yaklaşık 70 milyonluk kredinin bulunduğunu da sözlerine ekleyen Altay, şöyle devam etti:

    “Oda olarak esnaflarımıza üst limit olan 200 bin liraya kadar ipotek şartıyla 5 yıl vadeli kredi imkanı sağlıyoruz. İçinden geçtiğimiz zor günlerde esnafımıza destek olabilmek adına 25 bin liraya kadar da hiçbir evraka gerek kalmadan kredi desteği sunuyoruz. Bu kredi yıllık yüzde 4.5 faiz oranı, 36 ay vade ve üç ayda bir şeklinde ödeniyor. Gecikme faizlerinde ise yüzde 20’lik bir uygulama gerçekleştiriliyor” dedi.   

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