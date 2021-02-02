Zor günleri geride kaldı

Öykü Arin’e Umut Ol isimli kampanya sayesinde kendisi gibi lösemi hastalarına umut olan, babasından yapılan yarı uyumlu kök hücre nakliyle yaşama tutunan 6 yaşındaki Öykü Arin’in artık yüzü gülüyor. Kovid-19 nedeniyle evde zaman geçiren Öykü Arin, resim yapıyor; şarkılar söylüyor. Kızının moralinin çok iyi olduğunu belirten anne Eylem Şen Yazıcı, “Mücadeleci bir çocuk ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. Tek bir isteğimiz var sürecin normale dönmesi. Kızımla en çok deniz kenarında yürümeyi özledim” dedi. l AA