‘Zor günlerin tek çıkışı dayanışma’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde evlerde iftar sofrası kurdu. Ramazan ayının mübarek ve bereketli olmasını dileyen Başkan Tunç Soyer, “Bereket sözcüğünün başka bir dilde karşılığı yok. Bereket, paylaşıldıkça büyür; biz de onu yapmaya çalışıyoruz” dedi. İki kişilik iftar menüleri hazırladıklarını belirten Soyer, şöyle konuştu:



Ekipler dağıtıyor

“50 tane sipariş veriyorsanız, 100 kişi için iftar sofrası kurmuş oluyorsunuz. Ramazan ayı da böylece bereketi ile gelmiş olur ve büyür diye düşünüyoruz. O nedenle tüm İzmirlileri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar sofrası kurmaya davet ediyoruz. Sipariş verildiği anda onu en çok ihtiyacı olan sofralara, evlere ulaştırmak da bizim görevimiz olacak. Salgından sonra işsizliğin katlandığını göreceğiz. Gelecek günleri en az hasarla atlatmak için dayanışmadan başka çaremiz yok.”

Ekipler iftar paketlerini dağıtmaya, Karabağlar’dan başladı. İftar mönüsü alan yurttaşlar, gelirleri olmadığını yardımlarla ayakta kaldıklarını belirtti destek olanlara teşşekür etti.

İzmirliler Bizİzmir dijital platformları üzerinden iftar yemeği paketlerini satın alarak dayanışmaya katılabilir.



Bisikletli destek



Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyasına bisikletli gönüllüler de destek veriyor. Bisikletli gönüllüler 0850 595 0 232 Bisi-Destek çağrı merkezine gelen talep üzerine evinden çıkamayan yurttaşların market ve eczane gibi alışverişlerini her türlü önlemi alarak onların yerine yapıyor.



Toplu ulaşıma Ramazan ayarı



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle seferlerinde değişiklik yaptı. ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında yoğun sefer programlarına devam edecek. 10.00-16.00 saatleri arasında tüm hatlarda seferler saatte bir yapılacak. 21.00’den gece yarısına kadar ise 49 ana hatta saat başlarında karşılıklı seferler devam edecek.



İZBAN’A ek sefer

Metroda, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak. Konak ve Karşıyaka tramvayları, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak.

İZBAN Güney hattında Gaziemir’den Alsancak yönüne dört ek sefer planlandı. Kuzey hattında ise Çiğli-Cumaovası arasında 16.03’de hareket edecek ek bir tren çalışırken, Çiğli-Menemen arasında 15.38, 16.01, 16.25 seferleri devreye alınacak. Buna ek olarak, yine iftar öncesinde merkez hatta 12 dakikada bir kalkan trenlerin başlangıç saatleri birer saat öne çekildi. Trenler Cumaovası’ndan Menemen’e 15.46, Menemen’den Cumaovası’na 16.09’da hareket edecek.

İZDENİZ’de ise Konak-Karşıyaka hattında hafta içi 17.00-19.30 saatleri arasında saatte bir yapılan gemi seferleri yarım saatte bire çıkarıldı.