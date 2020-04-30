‘Zorda olana destek zamanı’

Torbalı da harekete geçti. Başkanlar Aras, Batur ve Uygur, dayanışma çağrısı yaptı



‘Omuz omuza aşacağız’



Konak Belediyesi’nin dayanışma çağrısını yanıtsız bırakmayan hayırseverler, salgın nedeniyle dara düşerek, esnaftan veresiye alışveriş yapan vatandaşların borçlarını ödüyor. Hayırseverlere teşekkür eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kampanyaya katılım çağrısını yineleyerek, “Bu zor günleri dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Konaklı esnaf, hayırseverlerin sağladığı destekleri, dükkanlarına astıkları yazılarla duyuruyor. Yazıda, borçların ne zaman ödendiği, “Bu dükkândan veresiye alışveriş yapan koronavirüs önlemleri sebebiyle ödeme zorluğu yaşayan hemşehrilerimizin borçları Konak Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan yardımlaşma kampanyasına destek olan bir hayırsever tarafından ödenmiştir” yazısıyla birlikte aktarılıyor.



Koronavirüs sebebiyle çok zor bir süreçten geçildiğini vurgulayan Batur, “İşini, gelirini kaybeden ya da kazancı düşen çok sayıda vatandaşımız var. Biz, özellikle virüsün ortaya çıkmasının ardından geçim sorunları yaşamaya başlayan insanlarımıza nefes aldırmak, onlara destek olmak için bu kampanyayı başlattık. Hem bu süreçte ödeme zorluğu yaşayan vatandaşlarımıza hem de ödemelerini alamayan esnafımıza destek vermiş oluyoruz. Gelin, siz de çevrenizde zor durumda olan bir komşunuza veya salgından dolayı bakkalda borcu biriken birine destek olun. Bu kampanyaya destek veren ve verecek herkese, Konaklılar adına şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi.



‘Tablo kötü değil’



Koronavirüslü günlerde zor durumda olan vatandaşlar ve esnaf için belediyelerin seferberliği sürüyor. Bodrum Belediye Meclisi, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik mağduriyetin giderilmesi amacıyla belediye taşınmazlarından kaynaklanan alacakların ötelenmesiyle ilgili olarak olağanüstü toplandı.



Tam kadrolu oturum



Bodrum Belediye Gıda A.Ş. Bitez Kafeterya bahçesinde düzenlenen toplantı, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenen oturma düzeni ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve meclis üyelerinin tam kadro katılımıyla yapıldı. Başkan Aras, 11 Mart’ta başlayan salgın tehlikesine karşı alınan önlemleri özetleyerek Belediye Kriz Yönetim Merkezi’nin 1,5 aylık faaliyetlerini aktardı. Pandemi sürecinde özveri ile çalışan tüm Belediye personeline teşekkür eden Aras, “Bodrum’da şu anda tablo kötü değil hatta iyi bile diyebiliriz. Hastanelerimizde her şey kontrol altında gidiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarda alınan önlemler yerinde. Bu dönemde mülki idaremize ve birbirine destek veren Bodrum halkına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.



19.03.2020’den sonraki dönemlere ait, belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamalardan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi, söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi konusu oybirliği ile kabul edildi. Belediye Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, Bodrum esnafına bu dönemde mağduriyet yaşatmamak adına borç tahakkuk ettirilmediğini kaydetti.



‘Parası olmayadan kira almayın’



Koronavirüs salgını en çok da küçük esnafı vurdu. Dükkânlarını kapatmalarına rağmen kirasını ödemeye devam etmek zorunda kalan esnaf için, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, mülk sahiplerine çağrıda bulundu. Kiralarını ödeyemeyen esnaftan kira alınmamasını isteyen Uygur, belediye olarak da kirasını ödeyemeyen esnafa belirli esnekliklerin sağlanacağını belirtti.



Mülk sahiplerine çağrıda bulunan Başkan Uygur, “Esnafımız şu günlerde sıkıntılı günler yaşıyor. Vatandaşın sağlık endişesinin yanı sıra esnafımızın geçim ve ayakta durma telaşı var. Kanun ve yasalar kapsamında esnafımıza çok fazla bir destekte bulunamıyoruz. Kiraları konusunda elimizden geleni yapacağız. Bu kapsamda mülk sahiplerinin de kiracılarını kollaması ve gözetmesini temenni ediyoruz. Birlik ve dayanışmanın ihtiyaç duyulduğu bu günleri hep birlikte el ele bu süreci atlatalım. Vakit, birbirimizi kollama ve sahip çıkma günüdür” dedi.