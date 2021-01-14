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    HaberlerEge Haberleri ‘Zorlu geçecek’
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    14.01.2021 - 00:00 |

    ‘Zorlu geçecek’

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk yarısını 48 puanla lider tamamlayıp Antalya’da kampa giren Manisa Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

    Özbalta, “İlk yarı itibariyle istediklerimizi yapabildiğimiz, oyuncularla bu işin üstesinden gelebildiğimiz bir dönem oldu. İkinci yarı için çok sıkı bir lig bizi bekliyor. Ülke olarak oyunumuzda kendimizi geliştirmemiz gereken çok nokta var. Takım olarak oynadığımız oyunun çok daha üstüne çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

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