24.04.2020 - 00:00 |
“Zühtü Bey’in mirasına sahip çıkacağız”
Milli Mücadele’nin en önemli kahramanlarından, Karşıyaka Spor Kulübü’nün Kurucu Başkanı Kadızade Zühtü Işıl, 35. ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anıldı.
Ziyarete, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte Belediye Meclis Üyesi Ahmet Diker, KSK Tarih Kurulu Üyesi Hüsnü Tekeşin, 1912 Derneği Başkanı Cem Karagözlü ve Sekreter Mustafa Giray da katıldı. Belediye Başkanı Tugay, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, İstiklal Madalyası sahibi Kadızade Zühtü Işıl; bizim için büyük bir lider, unutulmaz bir değerdir. Aramızdan ayrılışının 35. yılında kendisini sonsuz saygı, özlem ve şükranla anıyoruz” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.