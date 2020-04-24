“Zühtü Bey’in mirasına sahip çıkacağız”

Ziyarete, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte Belediye Meclis Üyesi Ahmet Diker, KSK Tarih Kurulu Üyesi Hüsnü Tekeşin, 1912 Derneği Başkanı Cem Karagözlü ve Sekreter Mustafa Giray da katıldı. Belediye Başkanı Tugay, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, İstiklal Madalyası sahibi Kadızade Zühtü Işıl; bizim için büyük bir lider, unutulmaz bir değerdir. Aramızdan ayrılışının 35. yılında kendisini sonsuz saygı, özlem ve şükranla anıyoruz” dedi.