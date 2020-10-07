100 Fahrenheit Kaç Derece Ediyor? 1 Fahrenayt'ın Kelvin Ve Santigrat Karşılığı Kaçtır?

Dünya ülkelerinin büyük bir bölümünde sıcaklık ölçü birimi olarak Celsius kullanılmaktadır. Buna karşılık Fahrenheit kullanmaya devam eden ülkelerle karşılaşmak da mümkündür. Fahrenheit kullanan başlıca ülkelerse; Amerika Birleşik Devletleri, Bahamalar, Porto Riko ve Guam olarak sıralanmaktadır.



100 Fahrenheit Kaç Derece Eder?



Fahrenheit ve Celcius arasındaki eşitlik, özellikle ülkeler arası yolculuk yapan kişiler tarafından araştırılmaktadır. Buna göre 1 santigrat derecenin Fahrenheit bakımından karşılığı 33.8 F’dir. Fizik biliminde yapılan bazı çalışmalarla Fahrenheit ve Celsius ilişkisi basit bir formüle dökülmüştür. Bu formül sayesinde herhangi bir sıcaklık değerini Celcius ya da Fahrenheit şeklinde ifade etmek mümkündür. 100 Fahrenheit, bu formül göz önüne alındığında, yaklaşık 37,78 santigrat dereceye eşit olmaktadır.



1 Fahrenheit Kaç Kelvin ve Celsius Eder?



32 Fahrenheit’ın altındaki sıcaklıkları, Celsius’a çevrildiğinde sıfırın altında çıkmaktadır. Buna göre, düşük bir değer olan 1 Fahrenheit yaklaşık -17.22 santigrat dereceye denk gelmektedir. Fahrenheit ve Celsius arasındaki bağlantının bir benzeri de Fahrenheit ve Kelvin arasında yer almaktadır. Buna göre, sıcaklık ölçen bu birimlerin her biri diğerine çevrilebilmektedir.



Kelvin, sıfır noktası olarak mutlak sıfırı kabul eden bir ölçü birimidir. Buna göre 1 Fahrenheit’ın yaklaşık 255.9 Kelvin olduğu hesaplanmaktadır. 1 santigrat dereceni Kelvin olarak karşılığı ise 274,15 dereceye eşit olmaktadır. Fahrenheit, Celsius ve Kelvin dönüşümleri fizik dersi kapsamında lise öğrencilerine öğretilmekte olup günlük hayatta işe yarayabilmektedir.