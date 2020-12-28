2020 DGS'de doğru cevap ortalaması sayısalda 13, sözelde 24

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamasında, "Uyguladığımız sınavların analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyoruz. 2020-DGS Değerlendirme Raporu’nu http://osym.gov.tr internet sitemizde kamuoyuyla paylaştık. Raporun hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür ediyor, raporun hayırlı olmasını diliyorum" dedi. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan raporda öncelikle DGS'nin, meslek yüksekokulları (MYO) ve açık öğretim fakültesi (AÖF) ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin, lisans programlarına geçiş yapmaları amacıyla gerçekleştirilen sınav olduğu hatırlatıldı.

SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIKTA KADINLAR DAHA BAŞARILI

Rapordaki bilgilere göre, 389 bin 243 adayın katıldığı 2020 DGS'de sınavı geçerli sayılan 353 bin 86 adayın yüzde 66,5'i MYO'dan, yüzde 33,5'i AÖF ön lisans programlarından mezun oldu. 60'ı sözel, 60'ı sayısal toplam 120 sorudan oluşan 2020 DGS'de doğru cevap sayısı ortalaması sözel testinde 24,29, sayısal testinde ise 13,31 olarak hesaplandı.

Raporda, sayısal ve sözel testlerde yer alan soruların cevaplanma ve boş bırakılma yüzdelerine de yer verildi. Sayısal testinde ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 22,6 ve boş bırakılma oranı yüzde 63,1 olarak tespit edilirken, sözel testinde ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 40,6 ve boş bırakılma oranı yüzde 35,5 olarak tespit edildi. 2020-DGS’de, sayısal (SAY), sözel (SÖZ) ve eşit ağırlık (EA) yerleştirme puanı hesaplanan adayların cinsiyete göre puan dağılımları da incelendi. SAY puan türünde erkek ve kadın adayların puanları 180-239 aralıklarında yoğunlaşırken, SÖZ ve EA puan türlerinde kadın adayların erkek adaylardan daha yüksek puan aldıkları görüldü. SÖZ puan türünde kadın adayların puanları 200-239 aralıklarında, erkek adayların puanları 180-219 aralığında, EA puan türünde ise kadın adayların puanları 200-239 aralığında, erkek adayların puanları da 180-239 aralığında yoğunlaştı.

YÜZDE 26,7’Sİ LİSANS PROGRAMINA YERLEŞTİRİLDİ

DGS-SAY, SÖZ ve EA puanı hesaplanan adaylar son 5 yılda DGS’ye katılım sayılarına göre değerlendirilirken, 2019 ve 2020 yıllarında mezun olan adayların daha yüksek puan ortalamasına sahip olması dikkat çekti. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 352 bin 151 adayın 94 bin 24'ü yani yüzde 26,7’si bir lisans programına yerleştirildi. Lisans programlarına yerleşen adayların 68 bin 127’si, yani yüzde 72,5’i AÖF lisans programlarına, 25 bin 897’si yani yüzde 27,5’i de AÖF dışı lisans programlarına yerleşti. AÖF lisans programlarına yerleşen adayların yüzde 71'ini MYO mezunları, yüzde 29'unu AÖF mezunları oluşturdu. AÖF dışındaki lisans programlarına ait kontenjanların yüzde 67’sine MYO mezunları, yüzde 33’üne AÖF ön lisans programlarından mezun adaylar yerleşti. Boş kalan kontenjanların oranı AÖF lisans programları için yüzde 92,05, AÖF dışı lisans programları için ise yüzde 7,95 oldu.