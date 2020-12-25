2020’de eğitimde gel-git kararlar

Kısacası eğitimde zor bir yıl oldu. İşte öne çıkanlar:

Ocak

- Yemekhane zammı: İstanbul Üniversitesi, öğrencilere verdiği kahvaltı hizmetini kaldırarak indirimli yemek haklarını da bir öğünle sınırlandırdı. Öğrenciler büyük tepki gösterdi. Bir öğrencinin intiharı sonrasında yemekhane ücretleriyle ilgili paylaşımının ortaya çıkmasıyla üniversite, yemek zammında geri adım attı.

Şubat

- Koronavirüs geliyor: Koronavirüsün dünyanın pek çok ülkesinde görülmesi üzerine MEB, okullarda bilgilendirici broşürler dağıttı.

Mart

- Eğitime ara verildi: Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta görüldü; 12 Mart’ta ilk ve orta dereceli okullar, 30 Mart’a kadar tatil edildi. 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitimin başlayacağı açıklandı. Üniversitelerde de 16 Mart’tan itibaren 3 hafta süreyle eğitime ara verildi. 23 Mart’tan itibaren yeterli donanıma sahip üniversiteler, uzaktan eğitime başladı.

- EBA çöktü: İlk ve orta dereceli okullarda 23 Mart haftası öğrenciler, yoğunluk nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) giremedi, sistem çöktü.

- Sınavlar ertelendi: Birçok sınavın tarihi değişti. 20-21 Haziran’da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 25-26 Temmuz’a ertelendi.

- LGS’nin kapsamı daraltıldı: Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) sadece birinci dönem müfredatından yapılacağı açıklandı.

Nisan

- Staj kolaylığı: Üniversitelerde, 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle tamamlamalarına imkân sağlandı.

Mayıs

- Sınav tarihi yine değişti: Normalleşme süreci kapsamında 7 Haziran’da yapılması planlanan LGS, 20 Haziran’a ertelendi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk önce 20-21 Haziran’da, sonra 25-26 Temmuz’da yapılacağı duyurulan YKS’nin de 27-28 Haziran’da düzenlenmesine karar verildi.

- YKS kolaylaştırıldı: YKS’de öğrenciler, lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden muaf tutuldu. TYT’de sınav süresi 135 dakikadan 165’e çıkarıldı. 180 baraj puanı 170’e çekildi.

- Kreşler açıldı: Çocuklarını bırakacak kimsesi olmayanlar için kreş ve gündüz bakımevleri açıldı.

Haziran

- Koronavirüs gölgesinde sınavlar yapıldı: LGS’de 1,6 milyon öğrenci ile YKS’de 2,4 milyon öğrenci yoğun koronavirüs önlemleri altında sınavlara girdi.

- Şehir Üniversitesi kapatıldı: İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

Temmuz

- Açıköğretimde psikoloji isyanı: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2020-2021’de ilk defa öğrenci alacak yeni açıköğretim lisans programları arasına psikolojiyi de koydu. Karar büyük tepki çekince iptal edildi.

- Sınavlar açıklandı: LGS’de 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci 500 tam puan aldı. YKS kapsamında ise TYT’de 5, AYT Sözel puanda 1, Eşit Ağırlık’ta 1, Sayısal’da 3, YDT’de 5 birinci çıktı.

Ağustos

- KDV indirildi: Özel okullar ve vakıf üniversitelerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

- 20 bin atama: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildi.

- Telafi eğitimleri başladı: Okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, telafi eğitimlerinin uzaktan verilmesiyle 31 Ağustos’ta başladı.

Eylül

- Seyreltilmiş eğitim: 21 Eylül’de okullar “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak okul öncesi grupları ile birinci sınıflar için başladı.

- EBA yine çöktü: Eğitim yılına merhaba diyen öğrenciler EBA’ya girmek istediklerinde ekranda “Çok kalabalık” uyarısıyla karşılaştı.

- Üniversiteler online devam: YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda 2020-2021 eğitim yılının güz döneminde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın, uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programların mümkünse ertelenmesi önerildi. Bunun üzerine üniversiteler online eğitime devam edeceklerini açıkladı.

Ekim

- İkinci aşamaya geçildi: Yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler de eğitime başladı.

- ÖSYM’den hatalar: ÖSYM, 1,5 milyon kişinin katıldığı KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi’nde 3 soruyu iptal etti, Alan Bilgisi Sınavı’nda da iki sorunun cevap şıkkını düzeltti.

Kasım

- Yeni sınıflar katıldı: 5 ve 9. sınıflarda da yüz yüze eğitim başladı.

- Tekrar uzaktan eğitim: Koronavirüs salgınının artmasıyla yeni tedbirler alındı. 4 Ocak’a kadar eğitimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Aralık

- Sınavlar ertelendi: Açık öğretim ortaokulu ve lisesi, ALES, YÖKDİL, YDS gibi birçok sınavın tarihi ertelendi.

- TIMSS’te başarı: TIMSS sonuçlarına göre Türkiye, 4 ve 8. sınıf matematik ile fen alanlarında puan ve sıralamasını artırdı; ölçek orta noktası olan 500 puanın ilk kez üzerine çıkıldı.

- Anaokuları tekrar açıldı: Pandemi sürecinde okul öncesi eğitimde alınan kararlar defalarca değiştirildi. Eğitim kurumları, aralık ayının başında kapatılırken son olarak 15 Aralık’tan itibaren ana sınıflar hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel anaokullarında, yüz yüze eğitime geçildi.

- Yüz yüze sınav kararı: MEB, 4 Ocak’tan sonra okullarda yüz yüze sınav yapmaya hazırlandığını açıkladı.