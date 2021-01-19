2021 ALES sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? ALES sınavı için başvurular ne zaman alınacak?

2021 ALES sınavı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES 2021 sınavının ne zaman yapılacağı da belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan 2021 sınav takvimine göre ilk sınav 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek

2021 ALES SINAV TARİHİ

2021 ALES sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2021 ALES başvuruları 12-22 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınavı için geç başvuru tarihi olarak ise 1 Nisan 2021 tarihi belirtildi.

2021 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ALES sonuçlarının ise 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak

ERTELENEN ALES SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Pandemi nedeniyle ertelenen 2020-ALES/2 sınavı açıklanan yeni tarihe göre 21 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek