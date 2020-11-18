31 Aralık’a kadar online eğitim

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm artışları eğitimi de olumsuz etkiledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek” ifadesini kullandı.

MEB’den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020’ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi. Açıklamada “Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Üç aşamada geçilmişti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üç aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflarda, ardından 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda daha sonra ise 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti. Öğrenciler, haftada iki gün yüz yüze eğitim görüyordu, diğer günler ise online olarak derslerine devam ediyordu.