3D Secure Nedir? 3D Secure Koruması Olmayan Sitelerden Alışveriş Yapılabilir Mi?

3D Secure, internetten yapılmaka olan alışverişlerde verilen kart ve banka kartı bilgilerinde ekstra güvenlik sağlamakta olan bir güvenlik protekolüdür. Alışveriş yapmadan önce sitenin 3D secure ile korunup korunmadığına dikkat etmek gerekmektedir.



3D Secure Nedir?



3D secure, güvenli alışveriş yapmanıza olanak sağlayan bir protokoldür. İnterneten yapılan ödemelerin güvenirliğini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Alışveriş yapacağınız sitelerde 3D secure bulunduğu takdir de güvenli bir şekilde kredi ve banka kartı bilgilerinizi girerek alışveriş yapabilirsiniz. İlk kez Visa tarafından kulllanılmaya başlanmış olan 3D secure şimdilerde birçok sitede bulunmaktadır.



3D ile yapılacak olan güvenli alışverişlerde öncelikli olarak kart bilgilerinin güvenliğini sağlamak amacı ile sunulan özel bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Sonrasında ise kayıtlı cep telefonunuza gelen şifreyi yazdığınızda 3D secure koruması ile güvenli bir şekilde alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.



3D Secure Koruması Olmayan Sitelerden Alışveriş Yapılabilir mi?



Teknoloji ile birlikte artan dolandırıcılık tekniklerine karşı 3D secure oldukça koruyucu bir alışveriş imkanı sunmaktadır. Tercihinize bağlı olarak 3D koruması olmayan sitelerden de kart bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapabilirsiniz. Ancak güvenli bir şekilde alışveriş yapmak isteyen kişiler için 3D koruması olmayan sitelerden alışveriş yapılması önerilmez. 3D secure koruması olmayan sitelerde kart bilgilerinizin ele geçirilme imkanını göz önünde bulundurarak alışveriş yapabilirsiniz.