8 ve 12. sınıflarda kursa devam

Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek. Kurslarda, koronavirüs salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.

Neden son dakika?

MEB’in kursların açılması kararını, yarıyıl tatilinden hemen önce alması tatil planı yapan veli ve öğretmenlerin tepkisine neden oldu. Ayrıca salgın önlemleri kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma sınırlaması devam ederken öğrencilerin yüz yüze eğitim almak için kurslara nasıl gideceği de merak konusu. Konuyla ilgili öne çıkan yorumlar şöyle:

- Sokağa çıkma yasağı yok mu? Ara tatilden sonra kursları açmalıydı, kendi çaresizliklerini öğretmen üzerinden kapatmaya çalışıyorlar…

- Kursların çoğu hafta sonu ve kısıtlamalar halen devam ediyor. Herkes cezayı göze alıp mı gidecek?

- Aşı yapılsaydı da öyle açılsaydı.

- 20 yaş altı yasağı ne olacak?

- Neden iki gün önce haber veriyorsunuz? Biletlerimizi aldık, ailelerimizi görmeye gideceğiz. Biz öğrencilerimizi düşünüyoruz. Ama keşke devletimiz de biraz olsun bizi düşünseydi...

- Tatil ne olacak? Ne saçma bir hal aldı böyle.

- Özel okul ve kurs patronlarını memnun etmek için alınan kararlar.

- Parası olan okusun, olmayan evde otursun.

- Bu dönemde çocuklar farklı farklı etkilendi. Benim çocuğum 12. sınıf. Gece gündüz derse bağlanıyor, sabahlara kadar verilen ödev testleri çözüyor. Sömestrde bir hafta tatil yapacaklardı, iple çekiyordu. Bu kararla elinden alınmış oldu, şu anda üzüntüden perişan durumda.