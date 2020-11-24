24.11.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara
81 ilden 81 öğretmen çevirimiçi buluşuyor
24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl “korona” nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde buruk kutlanıyor. 24 Kasım etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde eğitimde farklılıklar oluşturarak, başarılı çalışmalara imza atan 81 ilden 81 öğretmeni her yıl Ankara’da ağırlayan Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi toplantı organize etti.
AYKUT YILMAZ Ankara
Toplantıya katılacak 81 ilde örnek gösterilen 81 öğretmen arasında Karabük Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu Müdürü İdris Kınasakal da yer aldı. Salgın sürecinde 3D yazıcı ile sağlık çalışanları ve emniyet güçleri için siperlik üreten Kınasakal, bu dönemde uzaktan eğitime katılamayan beş öğrencisine daha önce aldığı taltifle, tablet alarak hediye etti. Kınasakal, “Öğrenci olmadığında, öğretmen olmadığında okullar bir şey ifade etmiyor. 24 Kasım’da açıkçası çok büyük bir burukluk var” dedi.