81 ilden 81 öğretmen çevirimiçi buluşuyor

Toplantıya katılacak 81 ilde örnek gösterilen 81 öğretmen arasında Karabük Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu Müdürü İdris Kınasakal da yer aldı. Salgın sürecinde 3D yazıcı ile sağlık çalışanları ve emniyet güçleri için siperlik üreten Kınasakal, bu dönemde uzaktan eğitime katılamayan beş öğrencisine daha önce aldığı taltifle, tablet alarak hediye etti. Kınasakal, “Öğrenci olmadığında, öğretmen olmadığında okullar bir şey ifade etmiyor. 24 Kasım’da açıkçası çok büyük bir burukluk var” dedi.