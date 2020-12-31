A İle Eşya İsimleri: A Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte isi, şehir ve eşya oyunu da boyut değiştirmiştir. hatta bu oyunun müdavimleri için online veya uygulama üzerinden oyunlar dahi bulunmaktadır.



A İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Dilimizde a harfi ile başlayan birçok kelime bulunmaktadır. Ancak oyunun amacı kimsenin bulamadığı kelimeleri bulabilmek olduğu için bu harf ile başlayan ne kadar çok kelime bulunursa o kadar avantajlı olunmaktadır.

Abaküs,

Adaptör,

Ağızlık,

Akordeon,

Alet kutusu,

Alyans,

Amplifikatör,

Amortisör,

Aplik,

Askı,

Ayak iskemlesi,

Ayakkabı dolabı,

Askı,

Ateri,

Atlet,

Atkı,

Atlas,

Ayna,

Ayakkabı,

Aspiratör,

Araba,

Anten,

Ampul,

Amerikan servisi,

Allık,

Albüm,

Ahize,

Afiş,

Abajur

Albüm,

Amortisör,

Araba,

Atlas,

Yukarıda da görüldüğü gibi bazı kelimeler günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimeler olurken bazı kelimeler ise günlük konuşma dilimizde yeri olmayan hatta birçok kimse tarafından bilinmeyen kelimeler olmaktadır. Pek çok kimse tarafından bilinmeyen kelimelerin bilinmesi oyunda fazladan puan kazanılması açısından önemli olmaktadır.