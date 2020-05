A1 Kağıt Boyutu Nedir? Cm, Piksel (Px), İnç A1 Kağıt Ölçüleri

Kağıtların boyutları inç ve mm açıdan birbirlerinden farklılık göstermektedir. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 şeklinde kağıtlar bulunmaktadır. Ayrıca kağıtların ölçüleri her yerde evrenseldir.



A1 Kağıt Boyu Nedir?



Kağıtların boyutları ne olursa olsun far etmeksizin, oranlar her zaman A formatında korunurlar. A1 kağıtlarının yüzeyleri 50 santimetre kare, 0,6 metre kare veya 775 inç karedir. A1 kağıtlar genel olarak mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar kullanmaktadır.



Cm, Piksel (px), İnç A1 Kağıt Ölçüleri?



Kağıt boyutlarından biri olan A1 kağıtları boyutu cm olarak bakıldığında 59,4 cm x 84,1 cm'dir. MM olarak bakıldığında ise 594 mm x 841 mm'dir. Pixel olarak ise 23,40 inç x 33,13 olarak belirlenmiştir. A1 kağıtlarının ağırlıkları yaklaşık 50 gram'dır.



A1 kağıt ölçüleri standarttır. ISO 216 tarafından standart hale getirilmiştir. A tipi kağıt boyutları arasında ikinci büyük kağıttır. A1 den daha büyük olan, aynı zamanda en büyük A tipi kağıt olan kağıt çeşidi ise A0 kağıdıdır. Ancak 2A0 veya 4A0 gibi daha büyük boyutlarda bulunmaktadır. Fakat bu kağıtlar ISO tarafından standart hale getirilmemiştir.