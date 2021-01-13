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    13.01.2021 - 07:00 |

    AB fonlarıyla ürün geliştirdiler

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’nin son 3 yılda geliştirdiği 14 projeyle, TÜBİTAK, KOSGEB ve AB fonlarından yaklaşık 2,5 milyon TL’lik finansman desteğinin KOBİ’ler ve girişimcilere aktarılması sağlandı. Merkezin son olarak yürüttüğü ‘Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Geliştirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması’ projesiyle AB’den 250 bin euro’ya kadar fon almaya hak kazanıldı.

    AB fonlarıyla ürün geliştirdiler

     

    AB’nin ENHANCER programı kapsamında Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin koordine ettiği hibe programıyla merkez, yeni cihazlar, uzman personel ve yazılımlarla takviye edilecek ayrıca sanayide görev yapan deneyimli uzmanların mentor olarak yeni girişimcilere danışmanlık yapabilecekleri bir sistem kurulacak. Seçilecek 7 projeye de prototip üretimi aşamasında destek sunulacak.

    HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, projeyle merkezin kapasitesinin yerli ve göçmen girişimcilerin ve KOBİ’lerin yenilikçi ürün tasarlamalarına destek vermek üzere geliştirileceğini ve reel sektörle sürdürülebilir iş birliği mekanizması kurulacağını kaydetti.

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