AB fonlarıyla ürün geliştirdiler

AB’nin ENHANCER programı kapsamında Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin koordine ettiği hibe programıyla merkez, yeni cihazlar, uzman personel ve yazılımlarla takviye edilecek ayrıca sanayide görev yapan deneyimli uzmanların mentor olarak yeni girişimcilere danışmanlık yapabilecekleri bir sistem kurulacak. Seçilecek 7 projeye de prototip üretimi aşamasında destek sunulacak.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, projeyle merkezin kapasitesinin yerli ve göçmen girişimcilerin ve KOBİ’lerin yenilikçi ürün tasarlamalarına destek vermek üzere geliştirileceğini ve reel sektörle sürdürülebilir iş birliği mekanizması kurulacağını kaydetti.