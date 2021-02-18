Abdulkadir İsminin Anlamı Nedir? Abdulkadir Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Abdulkadir Arapça kökenli bir isimdir. Aynı zamanda Türkiye'de oldukça uzun yıllar kullanılmış olan erkek çocuk isimleri içerisinde geliyor. Günümüzde hala kullanılan ve okunuşu üzerinden de sevilen bir isim olduğunu söylemek mümkün.



Abdulkadir Ne Demek?



Anlama merak edilen isimlerden biri olarak Abdülkadir öne çıkmaktadır. Bu isim özellikle hem güçlü anlamı hem de dini açıdan ifadesi üzerinden tercih ediliyor.



- Bitmez tükenmez kuvvet sahip olan

- Her şeyi yapmaya gücü yeten Allah'ın kulu

- Kadir, Allah'ın isimlerinden



Böylesi önemli ve güzel anlamları ile beraber erkek çocuklar için kullanılabilecek etkili isimlerden biridir. Uzun bir isim olması üzerinden iki farklı ismin bir araya gelmesi ile hazırlanmış durumda. O yüzden tek başına kullanmak daha doğru bir tercihtir. Tabii başka isimler üzerinden de bir araya getirmek mümkün.



Abdulkadir İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Abdulkadir isminin Kur'an'da geçip geçmediği en merak edilen konular içerisinde geliyor. Özellikle Arapça olması ve İslami açıdan da güzel anlamı üzerinde daha fazla ilgi görmektedir. Abdülkadir adı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Her açıdan etkili ve özel anlamları eşliğinde erkek çocuğunuz için güzel bir isim olarak değerlendirebilirsiniz.