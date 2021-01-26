Abdurrahman İsminin Anlamı Nedir? Abdurrahman Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Abdurrahman ismine sahip olan bireylerin genel olarak yere sağlam basan bir kişilikleri olduğu bilinmektedir. Güçlü olmayı seven ve sahip olduğu gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilen insanlar olarak tanınırlar.

Abdurrahman Ne Demek?

Abdurrahman ismini bebeğine vermek isteyen aileler için merak uyandıran konulardan birini bu ismin anlamı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Abdurrahman isminin ne demek olduğu çok fazla insan tarafından araştırılmaktadır. Arapça kökenli bir isim olan Abdurrahman ismi; rahmet sahibi olan Allah'ın kulu anlamına gelmektedir. İsmin taşıdığı anlam, erkek bebeklere verilmesi açısından oldukça büyük bir etken oluşturmaktadır.

Abdurrahman İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Yeni doğan bebeklerine isim vermek isteyen ailelerin en merak ettiği konulardan biri de hiç şüphesiz o ismin Kur'an-i kerimde geçip geçmediği olmaktadır. Bir ismin Kur'an’da geçiyor olması pek çok anne baba tarafından çok fazla önemsenmektedir. Bu noktada Abdurrahman isminin de Kur'an’da geçip geçmediği çok fazla araştırılmaktadır. Ancak Abdurrahman ismi Kur'an’da geçiyor mu sorusunun cevabı; hayır geçmiyor şeklindedir.

Fakat Abdurrahman isminin Kur'an’da geçmiyor olması bu ismin erkek çocuğa verilemeyeceği manasını taşımaz. Burada en önemli husus ismin anlamının güzel olmasıdır. Abdurrahman ismi de anlamı itibariyle erkek bebekler için çok ideal bir isim olma özelliği taşımaktadır. Bir bebeğe isim verilmesinde öncelik Kur'an’da geçiyor olmasından öte anlamının güzel olmasıdır. Abdurrahman gibi son derece güzel anlamlı olan bir ismin bebeğe verilmesinde hiç bir sakınca yoktur.