Abv Ne Demek? Sosyal Medyada Kullanılan Abv Kelimesinin Açılımı Nedir?

Hızlı iletişimin sağlanması için kısa mesaj sistemi kullanılmaktadır. Bu kısa mesajların bazılarında da kısaltma kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerin bazıları bir kelimenin kısaltması bazıları da bir kelime topluluğunun kısaltması olarak bilinmektedir.



Abv Ne Demek?



Sosyal medya ve günlük yaşamda sık sık abv kısaltması kullanılmaktadır. Bu nedenle abv kısaltmasının anlamını bilmek oldukça önemli olmaktadır. Abv kısaltması birçok terimin kısaltması olarak düşünülmektedir. Fakat genel olarak abv kısaltması ‘ Allah belanı versin’ şeklinde açılmaktadır.



Sosyal Medyada Kullanılan Abv Kelimesinin Açılımı Nedir?



Sosyal medya da kullanılan abv kısaltması daha çok günlük yaşamda kullanılan bir kelime grubunun kısaltması olarak bilinmektedir. Yani sosyal medya kullanılan abv kısaltması ‘Allah belanı versin’ anlamında kullanılmaktadır. Ve bazı bireyler tarafından da bu abv kısaltması hakaret olarak da kullanılabilmektedir.