29.12.2020 - 23:55 |
Açık Zıt Anlamlısı Nedir? Açığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Açık kelimesi kullanıldığı yere göre birçok farklı anlama gelir. Kapı ve pencere gibi kanatlı eşyalar için ''açmak'' ifadesi kullanılır ''Yolun açık olsun'' gibi kalıplaşmış söz kalıplarında ise şans ve talih kelimeleriyle eş anlamlıdır. ''Açık konuşmak'' ve ''Açık açık söylemek'' deyimi, lafı dolandırmamak ve doğrudan söylemek manasına gelir. Açık zıt anlamlısı nedir? Açığın zıt anlamlısı olan kelimeleri örnek cümlelerle derledik.
Açık sözcüğü futbol ve tenis gibi spor dallarında terim anlamıyla kullanılır. Örneğin: ''Sağ açık'', ''sol açık'' ve ''açık tenis turnuvası''
Açığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Kapalı:
Açık kelimesinin zıt anlamlısı olan kapalı da hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1- Odanın kapısını her zaman kapalı tutar ve saatlerce ders çalışırdı. (Gerçek Anlam)
2- Hava bugün kapalı, istersen yarın buluşalım. (Mecaz Anlam)
2- Gizli:
Açıkça ifade edilmeyen ve saklanan şeyler için gizli kelimesi kullanılır.
Örnek Cümle:
1- Onunla gizli gizli görüştüğümü öğrenirse arkadaşlığımıza nokta koyabilir.
Açık kelimesiyle zıt anlamlı olan diğer sözcükler şunlardır: Dolambaçlı, Örtük, Hafi,