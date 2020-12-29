Açık Zıt Anlamlısı Nedir? Açığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Açık sözcüğü futbol ve tenis gibi spor dallarında terim anlamıyla kullanılır. Örneğin: ''Sağ açık'', ''sol açık'' ve ''açık tenis turnuvası''

Açığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

1- Kapalı:

Açık kelimesinin zıt anlamlısı olan kapalı da hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- Odanın kapısını her zaman kapalı tutar ve saatlerce ders çalışırdı. (Gerçek Anlam)

2- Hava bugün kapalı, istersen yarın buluşalım. (Mecaz Anlam)

2- Gizli:

Açıkça ifade edilmeyen ve saklanan şeyler için gizli kelimesi kullanılır.

Örnek Cümle:

1- Onunla gizli gizli görüştüğümü öğrenirse arkadaşlığımıza nokta koyabilir.

Açık kelimesiyle zıt anlamlı olan diğer sözcükler şunlardır: Dolambaçlı, Örtük, Hafi,