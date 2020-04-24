Adalet Nedir? Tdk'ya Göre Adalet Dağıtmak Ve Adalet Kapısı Ne Demektir?

Adalet kelimesi kökeni Arapça bir kelimedir. Arapçadan dilimize girmiş olan adalet kelimesi insan hayatının genellikle her alanında kullanılan bir kelimedir. Kelimenin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bir kaç manada açıklanmıştır.



Adalet Nedir?



Arapça kökenli bir kelime olan adalet kelimesi anlamı Türk Dil Kurumunda açıklanmaktadır. Kelimenin birkaç anlamı bulunur. Adalet kelimesinin sözlük anlamları aşağıda belirtilmiştir.



- Yasalara sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe.

- Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme.

- Bir işi uygulayan ve yerine getiren tüm devlet kuruluşları.

- Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk.



TDK'ya Göre Adalet Dağıtmak ve Adalet Kapısı Ne Demektir?



Adalet kelimesi ile oluşmuş adalet dağıtmak ve adalet kapısı kelimelerin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde hangi manaya geldiği ve doğru yazılışları belirtilmiştir. Adalet dağıtmak ve adalet kapısı kelime anlamları aşağıda belirtilmiştir.



Adalet Dağıtmak: Kanunların saydığı hakları sahiplerine vermek.

Adalet Kapısı: Hak ve hukukun aranacağı yer. Adalet kapısı cümle içerisinde mecaz anlamında kullanılır. Adaletin, hukukun ve hakkın kişilere dağıtılacağı yer anlamına gelmektedir.