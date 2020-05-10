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    HaberlerEğitim Haberleri Adana Nerede, Hangi Bölgede? Adana'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
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    10.05.2020 - 00:16 |

    Adana Nerede, Hangi Bölgede? Adana'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Adana Türkiye'nin en büyük 14. şehridir. Konumu ve coğrafi özellikleri bakımından merak edilen illerimizden birisidir. Peki Adana nerede, hangi bölgede? Adana'nın kaç ilçesi var, ilçelerin ortalama nüfusu nedir? Sizlere Adana'nın konumu ve ilçeleri hakkında bilgileri detayları ile derledik.

    Adana Nerede, Hangi Bölgede? Adana'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Adana'nın şehir merkezi Seyhan Nehrinin üzerindedir. Türkiye'nin en kalabalık 6. şehri olan Adana'nın konumunu öğrenip seyahat edebilirsiniz.

    Adana Nerede?

    Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde olan Adana'nın şehir merkezi Seyhan Nehrinin üzerindedir. Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden biri olan Adana ili Mersin, Hatay ve Osmaniye ile komşudur. 2.183.267 nüfusa sahip Adana ilimiz tarıma oldukça elverişli topraklara da sahiptir. Ayrıca Karataş ve Yumurtalık gibi sahil ilçeleri de bulunmaktadır.

    Adana Hangi Bölgede?

    Ceyhan'da limana sahip olan Adana ili Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Tarihi özellikleri bakımından dikkat çeken Adana ilimizin 15 km uzaklığında Seyhan Baraj Gölü yer almaktadır. Ayrıca burada doğa manzarasına sahip alanda tekne turları da düzenlenmektedir.

    Adana'nın Kaç İlçesi Var?

    Türkiye'nin en kalabalık şehri olan Adananın ortalama 2.183.267 nüfusu bulunmaktadır. 15 ilçeye sahip adananın en kalabalık ilçesi ise Seyhan ilçesidir.

    Adana İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    15 ilçeye sahip Adananın ilçelere göre nüfus dağılımları şu şekildedir:

    Seyhan: 796.286
    Yüreğir: 414.574
    Çukurova: 376.390
    Sarıçam: 181.610
    Ceyhan: 160.977
    Kozan: 131.633
    İmamoğlu: 27.938
    Karataş: 23.678
    Karaisalı: 21.948
    Pozantı: 19.974
    Yumurtalık: 18.026
    Tufanbeyli: 17.102
    Feke: 16.919
    Aladağ: 16.121
    Saimbey: 14.764

     

    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
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