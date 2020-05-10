Adana Nerede, Hangi Bölgede? Adana'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
Adana Türkiye'nin en büyük 14. şehridir. Konumu ve coğrafi özellikleri bakımından merak edilen illerimizden birisidir. Peki Adana nerede, hangi bölgede? Adana'nın kaç ilçesi var, ilçelerin ortalama nüfusu nedir? Sizlere Adana'nın konumu ve ilçeleri hakkında bilgileri detayları ile derledik.
Adana'nın şehir merkezi Seyhan Nehrinin üzerindedir. Türkiye'nin en kalabalık 6. şehri olan Adana'nın konumunu öğrenip seyahat edebilirsiniz.
Adana Nerede?
Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde olan Adana'nın şehir merkezi Seyhan Nehrinin üzerindedir. Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden biri olan Adana ili Mersin, Hatay ve Osmaniye ile komşudur. 2.183.267 nüfusa sahip Adana ilimiz tarıma oldukça elverişli topraklara da sahiptir. Ayrıca Karataş ve Yumurtalık gibi sahil ilçeleri de bulunmaktadır.
Adana Hangi Bölgede?
Ceyhan'da limana sahip olan Adana ili Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Tarihi özellikleri bakımından dikkat çeken Adana ilimizin 15 km uzaklığında Seyhan Baraj Gölü yer almaktadır. Ayrıca burada doğa manzarasına sahip alanda tekne turları da düzenlenmektedir.
Adana'nın Kaç İlçesi Var?
Türkiye'nin en kalabalık şehri olan Adananın ortalama 2.183.267 nüfusu bulunmaktadır. 15 ilçeye sahip adananın en kalabalık ilçesi ise Seyhan ilçesidir.
Adana İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
15 ilçeye sahip Adananın ilçelere göre nüfus dağılımları şu şekildedir:
Seyhan: 796.286
Yüreğir: 414.574
Çukurova: 376.390
Sarıçam: 181.610
Ceyhan: 160.977
Kozan: 131.633
İmamoğlu: 27.938
Karataş: 23.678
Karaisalı: 21.948
Pozantı: 19.974
Yumurtalık: 18.026
Tufanbeyli: 17.102
Feke: 16.919
Aladağ: 16.121
Saimbey: 14.764