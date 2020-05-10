Adana Nerede, Hangi Bölgede? Adana'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Adana'nın şehir merkezi Seyhan Nehrinin üzerindedir. Türkiye'nin en kalabalık 6. şehri olan Adana'nın konumunu öğrenip seyahat edebilirsiniz.



Adana Nerede?



Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde olan Adana'nın şehir merkezi Seyhan Nehrinin üzerindedir. Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden biri olan Adana ili Mersin, Hatay ve Osmaniye ile komşudur. 2.183.267 nüfusa sahip Adana ilimiz tarıma oldukça elverişli topraklara da sahiptir. Ayrıca Karataş ve Yumurtalık gibi sahil ilçeleri de bulunmaktadır.



Adana Hangi Bölgede?



Ceyhan'da limana sahip olan Adana ili Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Tarihi özellikleri bakımından dikkat çeken Adana ilimizin 15 km uzaklığında Seyhan Baraj Gölü yer almaktadır. Ayrıca burada doğa manzarasına sahip alanda tekne turları da düzenlenmektedir.



Adana'nın Kaç İlçesi Var?



Türkiye'nin en kalabalık şehri olan Adananın ortalama 2.183.267 nüfusu bulunmaktadır. 15 ilçeye sahip adananın en kalabalık ilçesi ise Seyhan ilçesidir.



Adana İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?



15 ilçeye sahip Adananın ilçelere göre nüfus dağılımları şu şekildedir:



Seyhan: 796.286

Yüreğir: 414.574

Çukurova: 376.390

Sarıçam: 181.610

Ceyhan: 160.977

Kozan: 131.633

İmamoğlu: 27.938

Karataş: 23.678

Karaisalı: 21.948

Pozantı: 19.974

Yumurtalık: 18.026

Tufanbeyli: 17.102

Feke: 16.919

Aladağ: 16.121

Saimbey: 14.764