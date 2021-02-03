Adblue Nedir, Ne İşe Yarar? Araçlarda Adblue Nasıl Kullanılır?

Özellikle emisyon salınımı düşürmek ve çevreyi korumak amaçlı günümüzde birçok kurum tarafından çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda özellikle adblue, pek çok kişinin benzinliklerde karşılaştığı ancak ne olduğunu tam olarak bilmediği durumlardan biridir.



Adblue Nedir?



Aslına bakılırsa adblue nedir sorusuna hitaben, dünya çapında bir marka olarak öne çıkıyor. Buna daha çok içerik açısından bakmak ve ele almak gerekir. Bu doğrultuda, ‘Su bazlı üre çözeltisi,’ şeklinde ifade etmek mümkün. Temizleme sistemine sahip olan bu çözelti, araçların egzozundan çıkan zararlı gazların salınımını engelleme görevini üstlenmektedir. İlk başlarda tır ya da kamyon gibi gaz salınımı noktasında zarar verecek olan araçlar için kullanılıyordu. Günümüzde ise artık birçok farklı ticari ve bireysel araçlarda da kullanılmaya başlandı.



Adblue Ne İşe Yarar?



Çevreyi temiz tutmak ve daha sağlıklı bir yaşam elde edebilmek için adblue büyük bir öneme sahiptir. Genel olarak üre çözeltisi şeklinde ifade edilmesi ile beraber, araçların yaydığı zararları önlemek amaçlı kullanılır. Özellikle araçların egzozundan çıkan zararlı gaz salınımlarını minimum seviyeye çekmek için kullanılır. Bu durumun temel amacı ozon tabakasını korumak ve dünya kirliliğini önemli oranda azaltmaktır. Bu sayede çevreye zararlı olan ve önemli oranda tehlike arz eden NOx gazlarının emilimi önemli oranda gerçekleştirilir. Bu sebepten dolayı kullanımı Her geçen gün daha fazla artış gösteren adblue, ciddi anlamda çevreyi koruma potansiyeli teşkil eder.



Araçlarda Adblue Nasıl Kullanılır?



AdBlue kullanımı oldukça basittir. Bu doğrultuda akla gelebilecek bütün farklı benzinlik istasyonunda bu dolumu gerçekleştirmek mümkün. Bunun için öncelikle aracın kapalı olduğundan emin olmak gerekmektedir. Bu doğrultuda genel olarak benzin deposunun yan kısmında bulunan adblue kapağı üzerinden dolum yapılabilmektedir. Diğer bir ifade ile dizel yakıt kapağının hemen yanında yer aldığını söylemek mümkün.



Böylece bin kilometrede 1 litre adblue yapımı ile beraber çevreyi daha etkin bir şekilde koruma imkanı elde edilebilir. Eğer araç adblue kullanımı için yeterli durumu taşıyor ise, farklı benzin istasyonları üzerinden rahatlıkla bunu temin etmek ve dolum yapmak mümkün. Böylece gaz salınımını önemli oranda azaltmak suretiyle hem çevreyi hem de araca koruma imkanı elde edilebilmektedir.