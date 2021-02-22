22.02.2021 - 06:13 |
Adele Ne Demek? Tıp Dilinde Adele Ne Anlama Gelir?
Adale tıp diline en yaygın bilinen terimlerden bir tanesidir. Tıp diline olmasına rağmen günlük hayatta da sık sık kullanılmaktadır. Tabi ki de belli başlı karşılığı olan bir isimdir. Bu nedenle karşılığının günlük hayatta kullanımı daha kısa ve kolay söylenebilir olması işleri değiştirir. Karşılığı günlük hayatta çok daha fazla kullanılır. Fakat adale de kullanıma müsaittir. Bu nedenle adale nedir ve tıp dilinde ne anlama gelir gibi soruları sizler için derledik.
Adale yazımı bakımından yanlış bilinebilir. Adele olduğu düşünülse de doğru yazımı adale şeklindedir. Tıp dilinde de anlamı olduğundan akıllarda yanlış kalabilmektedir. Anlamı da gayet kolaydır.
Adale Ne Demek?
Adale en basit karşılığı ile kas demektir. Kas kelimesinin eş anlamlısı adaledir. Kas kelimesi söylenmesi kolay olduğundan her daim daha çok tercih edilmektedir.
Tıp Dilinde Adale Ne Anlama Gelir?
Tıp dilinde adale büzülebilen bir dokudur. Ayrıca adale yanı kas mezodermal tabakalarından oluşan bir yapıdır. Bu nedenle tıp dilinde kullanılan adale terimi, halk arasında kullanılandan biraz daha farklı olmaktadır.