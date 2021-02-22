Adele Ne Demek? Tıp Dilinde Adele Ne Anlama Gelir?



Adale yazımı bakımından yanlış bilinebilir. Adele olduğu düşünülse de doğru yazımı adale şeklindedir. Tıp dilinde de anlamı olduğundan akıllarda yanlış kalabilmektedir. Anlamı da gayet kolaydır.



Adale Ne Demek?



Adale en basit karşılığı ile kas demektir. Kas kelimesinin eş anlamlısı adaledir. Kas kelimesi söylenmesi kolay olduğundan her daim daha çok tercih edilmektedir.



Tıp Dilinde Adale Ne Anlama Gelir?



Tıp dilinde adale büzülebilen bir dokudur. Ayrıca adale yanı kas mezodermal tabakalarından oluşan bir yapıdır. Bu nedenle tıp dilinde kullanılan adale terimi, halk arasında kullanılandan biraz daha farklı olmaktadır.