Adıyaman Haritası: Adıyaman İlçeleri Nelerdir? Adıyaman İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Adıyaman, eski adı Mansur’un Kalesi anlamına gelen ve Cumhuriyet döneminde şimdiki ismini almış olan bir ildir. Eski isminin yedinci yüzyılda bu topraklara gelen Emevi kumandanlardan birinden aldığı savunulan ilk argümandır. Başka bir anlatışa göre ise bu adın Abbasi Halife’sinden geldiği düşünülmektedir. Adıyaman’ın bir başka ismi de Semsur’dur ve Adıyaman ilinin merkezi olan ilçedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Adıyaman’ın Kaç İlçesi Vardır?



Adıyaman’ın 8 tane ilçesi bulunmaktadır.



Adıyaman’ın Nüfusu Ne Kadar?



1965 yılında toplam nüfus 73.679, 1970 yılında toplam nüfus 86.481,1975 yılında toplam nüfus 100.570, 1980 yılında toplam nüfus 115.262, 1985 yılında toplam nüfus 139.017, 1990 yılında toplam nüfus 175.647, 2000 yılında toplam nüfus 249.530, 2007 yılında toplam nüfus 254.505, 2008 yılında toplam nüfus 256.247, 2009 yılında toplam nüfus 259.497, 2010 yılında toplam nüfus 262.349, 2011 yılında toplam nüfus 270.117, 2012 yılında toplam nüfus 273.820, 2013 yılında toplam nüfus 279.037, 2014 yılında toplam nüfus 283.556, 2015 yılında toplam nüfus 290.382, 2016 yılında toplam nüfus 296.316, 2017 yılında toplam nüfus 301.589'dur.



Adıyaman’ın İlçeleri Nelerdir?



Adıyaman’ın ilçeleri sırasıyla: Kahta, Besni, Gölbaşı, Gerger, Sincik, Çelikhan, Tut ve Samsat’tır.



Adıyaman’ın Tarihçesi Nedir?



Adıyaman içerisindeki yerleşimin tarihi eskilere dayanmaktadır. Geçmişte bu bölgede Hitit, Hurri, Mitanni, Kummuh, Asur, Pers, Seleukos, Kommagene Krallığı, Roma ve Bizans hakimiyet sürmüştür. Yedinci yüzyıl ile bu bölgeye İslam akınları başlamıştır. 670 yılında ise günümüzde yerleşiminde içerisinde bulunduğu bölgeye Emeviler hâkim olmuştur. Emevi kumandanlardan Mansur bin Ca’vene tarafından günümüz kalesi yaptırtılmıştır. Emevilerden sonra Abbasi egemenliği altına giren Adıyaman, bundan sonra da Bizans hakimiyetine girmiştir.



On birinci yüzyılda Türk egemenliğine giren şehir 1515 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 1519 yılında Maraş’a bağlı sancak olan yerleşim yeri 1531 yılında Elbistan sancağına bağlı bir kaza haline getirilmiştir. Tanzimat’tan sonraki dönemde yeni düzenlemeler ile 1841 yılında kaza olan Adıyaman, 1849 yılında Diyarbakır’a bağlı sancak konumuna gelmiştir. Cumhuriyet dönemi içinde 1923 yılından 1954 yılına kadar Malatya şehrinin ilçesi olarak kalmıştır. Atatürk Barajı’nın çoğunluğu Adıyaman ili sınırları içerisinde bulunmaktadır.