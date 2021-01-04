Affan İsminin Anlamı Nedir? Affan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Özellikle olumlu ve iyi şeyleri bünyesinde toplamış olan Affan ismi, anlamı ile beraber pek çok ebeveyn tarafından seviliyor. Kökeni Arapça olan ve Arapçada hem kelime hem de isim olarak kullanılan Affan, hayata dair olumlu etkileri ortaya çıkaran bir addır.



Affan Ne Demek?



Affan, ‘Kötü şeylerden kaçınan, kötülükten uzaklaşan ve temiz,’ anlamına gelir. Genel olarak ise birçok farklı kötülüğe karşı mücadele eden, ondan haz etmeyen de uzak durmak isteyen şeklinde de anlatılabilir. O yüzden böylesi güzel ve temiz duyguları ile beraber isim olarak erkek çocukları için kullanılabilir. Çok fazla bilinmeyen bir isim olması ile beraber özgün bir yanı da bulunuyor. Tek başına kullanılabilir veya başka bir isim üzerinden de hoş bir bütünlük sağlanabilir.



Affan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Affan isminin Kur'an'da geçip geçmediği yeni internet üzerinden araştırılan ve merak edilen konulardan biridir. Bu isim Kur'an'da geçmemektedir. Özellikle sunduğu anlamları ile ayrıcalık sağlayan Affan ismi, erkek çocukları için kullanılabilecek özel isimler içerisinde geliyor. Değerlendirmeniz açısından Affan isminin anlamı ile listeye ekleyebileceğiniz adlardan biridir.