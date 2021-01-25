Affetmek Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Affetmek Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Affetmek kelimesi bağışlamak anlamında kullanılan bir kelimedir. Kelimenin yazım yanlışı olmasının nedenleri arasında bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği konusunda yazım yanlışı oluşmaktadır.



Affetmek Nasıl Yazılır?



Affetmek kelimesinin doğru yazılışı affetmek şeklinde bitişik şekilde yazılmaktadır. Yazım yanlışı ise af etmek şeklinde olmaktadır. Af etmek yazım yanlışı olduğu gibi f harfinin düşmesine de neden olmaktadır.



TDK'ya Göre Affetmek Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Affetmek kelimesinin Türk Dil kurumunun belirlediği kurallar çerçevesinde doğru yazılışı affetmek yazılması olarak kabul edilmektedir. Af etmek veya aff etmek suretiyle yazılan kelimeler yazım yanlışı olarak kabul edilmektedir. Kelimenin yazım yanlışına uğramasının nedeni iki kelimenin birleşmesi nedeni ile af ve etmek kelimelerinin bir arada kullanılmasından doğmaktadır.