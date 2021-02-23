Afiyet Ne Demek? Tdk'ya Göre Afiyet İstemek Ve Afiyet Olsun Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk dili orta Asya’dan gelen ve saf bir dil olmadığı pek çok birey tarafında bilinmektedir. Türk dilinen birçok millet ve dilden yeni kelimeler eklenmiştir. Bu kelimelerden birisi de afiyet olmaktadır.



Afiyet Ne Demek?



Afiyet kelimesi dilimize sosyal etkileşimlerden ve din faktöründen dolayı Arapçadan geçtiği düşünülmektedir. Afiyet kelimesinin anlamı Türk dil kurumuna göre hasta olmama durumu sağlıklı esenlikle olma durumu olarak çevrilmektedir.



TDK'ya Göre Afiyet İstemek ve Afiyet Olsun Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Afiyet oldun kelimesi Türk dil kurumu sözlüğüne göre sağlıcakla yiyin. Veya şifa olsun anlamında kullanılmaktadır. Genellikle bir bireyin afiyet oldun kelimesi kullanması olumlu bir tavra işaret etmektedir.