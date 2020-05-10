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    HaberlerEğitim Haberleri Afyon Nerede, Hangi Bölgede? Afyon'un Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
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    10.05.2020 - 19:59 |

    Afyon Nerede, Hangi Bölgede? Afyon'un Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Yeraltı kaynakları bakımından zengin bir kent olan Afyon ilimiz uzun bir geçmişe sahiptir. Gezilecek yerler bakımından dikkat çeken Afyon ilimizin nerede olduğunu öğrenebilir ve seyahat edebilirsiniz. Peki Afyon nerede, hangi bölgede? Afyon'un kaç ilçesi var, ilçelerin ortalama nüfusu nedir? Sizlere bu konuyu detayları ile derledik.

    Afyon Nerede, Hangi Bölgede? Afyon'un Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    7 farklı bölgemizde Ege Bölgesinde yer alan Afyon ilimiz birçok ilçe ve beldeye sahiptir. Milattan önce uzun bir geçmişe dayanarak birikime sahip olan Afyon ilimiz çoğu kişiler tarafından merak edilen illerimiz arasındadır.

    Afyon Nerede?

    Afyon Ege Bölgesinde yer almaktadır. İç Batı Anadolu bölümünün sınırında bulunur. Bolvadin, Şuhut, Sandıklı, Hocalar ve Dinar en ünlü ilçelerindendir. Yüz ölçümü 13.927 km2'dir. Komşuları ise Eskişehir, Kütahya, Konya, Uşak, Burdur, Isparta şehirleridir.

    Afyon Hangi Bölgede?

    Ülkemizin 81 ilinden biri olan Afyon şehrimiz İç Batı Anadolu sınırında yer alır. Bölge olarak ege Bölgesinde bulunmaktadır. Ege Bölgesinin iç bölümünde yer alan Afyon ilinde bahar ve kış aylarında turist sayısı artmaktadır.

    Afyon'un Kaç İlçesi Var?

    Afyon ili toplamda 725.568 nüfusa sahiptir. En kalabalık ilçeleri ise Merkezdir. Nüfusu en az olan ilçesi Kızılören ilçesidir. Afyon ilinin toplamda 18 ilçesi bulunmaktadır.

    Afyon İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Toplam nüfusu 725.568 olan Afyon iline bağlı ilçelerinin nüfusları şu şekilde açıklanmıştır:

    Merkez: 306.908
    Sandıklı: 55.331
    Dinar: 47.400
    Bolvadin: 45.384
    Sinanpaşa: 39.734
    Emirdağ: 37.361
    Şuhut: 36.788
    Çay: 31.179
    İhsaniye: 27.929
    İscehisar: 24.683
    Sultandağı: 14.566
    Çobanlar: 14.363
    Dazkırı: 11.204
    Başmakçı: 9.788
    Hocalar: 9.496

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