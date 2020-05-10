Afyon Nerede, Hangi Bölgede? Afyon'un Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
Yeraltı kaynakları bakımından zengin bir kent olan Afyon ilimiz uzun bir geçmişe sahiptir. Gezilecek yerler bakımından dikkat çeken Afyon ilimizin nerede olduğunu öğrenebilir ve seyahat edebilirsiniz. Peki Afyon nerede, hangi bölgede? Afyon'un kaç ilçesi var, ilçelerin ortalama nüfusu nedir? Sizlere bu konuyu detayları ile derledik.
7 farklı bölgemizde Ege Bölgesinde yer alan Afyon ilimiz birçok ilçe ve beldeye sahiptir. Milattan önce uzun bir geçmişe dayanarak birikime sahip olan Afyon ilimiz çoğu kişiler tarafından merak edilen illerimiz arasındadır.
Afyon Nerede?
Afyon Ege Bölgesinde yer almaktadır. İç Batı Anadolu bölümünün sınırında bulunur. Bolvadin, Şuhut, Sandıklı, Hocalar ve Dinar en ünlü ilçelerindendir. Yüz ölçümü 13.927 km2'dir. Komşuları ise Eskişehir, Kütahya, Konya, Uşak, Burdur, Isparta şehirleridir.
Afyon Hangi Bölgede?
Ülkemizin 81 ilinden biri olan Afyon şehrimiz İç Batı Anadolu sınırında yer alır. Bölge olarak ege Bölgesinde bulunmaktadır. Ege Bölgesinin iç bölümünde yer alan Afyon ilinde bahar ve kış aylarında turist sayısı artmaktadır.
Afyon'un Kaç İlçesi Var?
Afyon ili toplamda 725.568 nüfusa sahiptir. En kalabalık ilçeleri ise Merkezdir. Nüfusu en az olan ilçesi Kızılören ilçesidir. Afyon ilinin toplamda 18 ilçesi bulunmaktadır.
Afyon İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
Toplam nüfusu 725.568 olan Afyon iline bağlı ilçelerinin nüfusları şu şekilde açıklanmıştır:
Merkez: 306.908
Sandıklı: 55.331
Dinar: 47.400
Bolvadin: 45.384
Sinanpaşa: 39.734
Emirdağ: 37.361
Şuhut: 36.788
Çay: 31.179
İhsaniye: 27.929
İscehisar: 24.683
Sultandağı: 14.566
Çobanlar: 14.363
Dazkırı: 11.204
Başmakçı: 9.788
Hocalar: 9.496