Afyon Nerede, Hangi Bölgede? Afyon'un Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

7 farklı bölgemizde Ege Bölgesinde yer alan Afyon ilimiz birçok ilçe ve beldeye sahiptir. Milattan önce uzun bir geçmişe dayanarak birikime sahip olan Afyon ilimiz çoğu kişiler tarafından merak edilen illerimiz arasındadır.



Afyon Nerede?



Afyon Ege Bölgesinde yer almaktadır. İç Batı Anadolu bölümünün sınırında bulunur. Bolvadin, Şuhut, Sandıklı, Hocalar ve Dinar en ünlü ilçelerindendir. Yüz ölçümü 13.927 km2'dir. Komşuları ise Eskişehir, Kütahya, Konya, Uşak, Burdur, Isparta şehirleridir.



Afyon Hangi Bölgede?



Ülkemizin 81 ilinden biri olan Afyon şehrimiz İç Batı Anadolu sınırında yer alır. Bölge olarak ege Bölgesinde bulunmaktadır. Ege Bölgesinin iç bölümünde yer alan Afyon ilinde bahar ve kış aylarında turist sayısı artmaktadır.



Afyon'un Kaç İlçesi Var?



Afyon ili toplamda 725.568 nüfusa sahiptir. En kalabalık ilçeleri ise Merkezdir. Nüfusu en az olan ilçesi Kızılören ilçesidir. Afyon ilinin toplamda 18 ilçesi bulunmaktadır.



Afyon İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?



Toplam nüfusu 725.568 olan Afyon iline bağlı ilçelerinin nüfusları şu şekilde açıklanmıştır:



Merkez: 306.908

Sandıklı: 55.331

Dinar: 47.400

Bolvadin: 45.384

Sinanpaşa: 39.734

Emirdağ: 37.361

Şuhut: 36.788

Çay: 31.179

İhsaniye: 27.929

İscehisar: 24.683

Sultandağı: 14.566

Çobanlar: 14.363

Dazkırı: 11.204

Başmakçı: 9.788

Hocalar: 9.496